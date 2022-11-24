Politika

Ukrayna ile Rusya arasında yeniden esir takası yapıldı

Ukrayna ile Rusya arasında yapılan yeni esir takası kapsamında 50 Ukraynalı ve 50 Rus askeri serbest bırakıldı.
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv
dünya Rusya Ukrayna Esir takası

HABER MERKEZİ

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Rusya ile yapılan takasta esaretten kurtarılanlar arasında Ukrayna'nın Mariupol kentindeki Azovstal Fabrikası, Çernobil Nükleer Santrali ve Yılan Adası'nda savaşırken esir alınan askerler bulunduğunu açıkladı.

Yermak, "Bugün 2'si subay 50 Ukraynalı askeri Rus esaretinden kurtarmayı başardık. Bunların 20'si Ulusal Muhafız, 12'si Deniz Kuvvetleri, 10'u Ukrayna Silahlı Kuvvetleri mensubu, 6'sı sınır muhafızı, ve 2'si de gönüllü asker" ifadelerini kullandı.

50 RUS ASKER SERBEST BIRAKILDI

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ukrayna tarafıyla müzakere sonucunda 50 Rus askeri serbest bırakıldı.

Askerlere gerekli tıbbi ve psikolojik destek sağlandığı belirtilirken bu kişilerin, Bakanlığa ait uçaklarla başkent Moskova'ya ulaştırılacağı bilgisi verildi.

Rusya ile Ukrayna arasında dün yapılan esir takasında 35 Rus askeri ile biri sivil 35'i asker 36 Ukraynalı serbest bırakılmıştı.

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