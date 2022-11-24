BM, İran’a heyet gönderiyor
HABER MERKEZİ
BM İnsan Hakları Konseyinde düzenlenen özel oturumda, İran’da 16 Eylül’den bu yana süren protestolara güvenlik güçlerinin müdahalesindeki hak ihlali iddiaları ele alındı.
Oturumun sonunda, söz konusu hak ihlali iddialarının incelenmesi için araştırma heyeti görevlendirilmesine yönelik karar tasarısı Konseye sunuldu. Tasarı, 6 ret oyuna karşı 25 kabul oyuyla kabul edildi.
BM OFİSİ ÖNÜNDE PROTESTO
Öte yandan, BM Cenevre Ofisinin önünde İsviçre’de yaşayan İranlılar, hükümet karşıtı protesto düzenledi.
100’ün üzerinde protestocu, İran güvenlik güçlerinin sert müdahalesine tepki gösterirken, İran’ın BM İnsan Hakları Konseyinden çıkarılması talebinde bulundu.
BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, oturumdaki konuşmasında “halkın eşitlik taleplerini dikkate alması” yönünde İran yönetimine çağrıda bulunmuştu.
Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyelerince gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Jina (Mahsa) Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi, ülke yönetimine karşı protestolara yol açmıştı.
Norveç merkezli İran İnsan Hakları Kurumu (IHR), 22 Kasım'da yayımladığı raporda, Emini'nin ölümü sonrasında başlayan sokak gösterilerinde emniyet güçlerinin müdahalesi sonucu 416 protestocunun öldüğünü aktarmıştı.