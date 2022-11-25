Dünya Kupası: Brezilya Sırbistan’ı Richarlison ile yıktı

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2022 FIFA Dünya Kupası'nda sahne alan favori Brezilya G Grubu’nda karşı karşıya geldiği Sırbistan’ı 2-0 mağlup etti.

1930’dan bu yana düzenlenen 21 Dünya Kupası’na katılan tek ülke konumundaki Brezilya 6. şampiyonluğu için kenetlendiği Katar’da açılışı 3 puanla yaptı. Sırbistan’ın katı savunmasını ilk yarıda açmakta zorlanan Sambacılar, ikinci yarıda hücumu uçak moduna aldı ve yıldızı Richarlison ile zafere gitti.

62’DE PERDEYİ AÇTI

62. dakikada perdeyi açan genç yıldız Richarlison ilk kez katıldığı Dünya Kupası’nda 73’te bir kez daha sahneye çıkarak turnuvanın şu ana kadar en güzel golüne imza attı.

Ceza yayı sol tarafından ceza sahasına giren Neymar’ın bıraktığı topa altıpas sol çaprazından Vinicius Junior bekletmeden vuruşunu yaptı. Kaleci Sergej Milinkovic-Savic’den dönen topu altıpas çizgisi üzerinde Richarlison tamamladı ve meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.

ŞU ANA KADARKİ EN ŞIK GOL

73’te sol kanattan Vinicius Junior’un ortasını penaltı noktası üzerinde enfes kontrol ederek dönen ve şık bir vole vuruşu yapan Richarlison Sırp kaleci Milinkovic’i bir kez daha avlamayı başardı. Richarlison’un golü sosyal medyada turnuvanın şu ana kadar atılan en şık golü olarak gösterildi.

Kendisinin ve ülkesinin ikinci golünü atan 25 yaşındaki yıldız oyuncu maçın adamı oldu.

2 topu da direkten dönen Brezilya, Sırbistan’a kalan dakikalarda nefes aldırmadı ve harika bir turnuva açılışı yaptı.