Yaşam

Kürt illeri için kuvvetli kar yağışı uyarısı

Elazığ, Malatya’nın güneyi, Adıyaman, Diyarbakır’ın kuzey ve güneyi, Batman, Mardin, Şırnak, Hakkari ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli kar yağışı bekleniyor.
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv
kürdistan Kürt illeri Hava sıcaklığı kar yağışı meteoroloji

HABER MERKEZİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 25 Kasım hava durumu raporuna göre önümüzdeki günlerde birçok ilde soğuk hava etkili olacak. Bu akşamdan itibariyle birçok ilde kar yağışı görülecek.

Elazığ, Malatya’nın güneyi, Adıyaman, Diyarbakır’ın kuzey ve güneyi, Batman, Mardin, Şırnak, Hakkari ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Ayrıca Meteoroloji, “Yaşanabilecek sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” uyarısında bulundu.

ELAZIĞ °C, 11°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 8°C

Çok bulutlu, yağmurlu

KARS °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 9°C

Çok bulutlu, yağmurlu

DİYARBAKIR °C, 13°C

Çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.

ANTEP °C, 12°C

Çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın kuvvetli olması bekleniyor.

SİİRT °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.

URFA °C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

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