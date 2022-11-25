Mısır’dan Türkiye’nin Rojava ve Suriye operasyonuna tepki: Derhal durdurun

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2022 FIFA Dünya Kupası’nın açılışına katılmak için gittiği Doha’da Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi ile el sıkışması gündemdeki yerini koruyor.

Türkiye-Mısır ilişkileri, 2013'te Mısır'da Müslüman Kardeşler iktidarının devrildiği darbeyle kopmuş, Erdoğan o dönemde Müslüman Kardeşler'e büyük destek vermişti. Geçen haftaki görüşme sonrası ikili ilişkilerin normalleşmesi yönünde yeni adımlar atılması beklenirken, Mısır'dan Türkiye’nin Rojava ve Suriye'ye operasyonuyla ilgili sert bir açıklama geldi.

ABD ve Rusya'nın ardından Mısır da, Türkiye'nin Rojava ve Suriye’ye yönelik operasyonuna karşı çıktı.

Mısır Dışişleri Bakanlığı, yayınladığı açıklamada Türkiye'nin Suriye ve Irak'a yönelik operasyonlarını derhal durdurması gerektiğini belirtti.

Türkiye'nin operasyonlarının Suriye ve Irak'ın egemenliğine aykırı olduğu belirtilen açıklamada, “Kardeş Arap ülkeleri Irak ve Suriye'ye son günlerde Türkiye ve İran tarafından düzenlenen saldırıları büyük endişeyle takip ediyoruz. Bu saldırılar iki ülkenin egemenliğinin ihlalidir” denildi.

Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Ebu Zeyd imzasıyla yayınlanan açıklamada, “Mısır, kan dökülmesini ve daha fazla istikrarsızlığı önlemek için gerilimin düşürülmesi çağrısı yapıyor” ifadeleri yer aldı.