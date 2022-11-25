Politika

İstiklal Caddesi'nde sokak müziği yasaklandı

13 Kasım'da yaşanan bombalı saldırısı sonrasında İstiklal Caddesi'nde yeni alınan önlemler kapsamında cadde üzerinde birçok etkinliğe kısıtlama getirildi.
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türkiye İstiklal Caddesi sokak müziği yasak

HABER MERKEZİ

İstanbul Valiliği, son olarak Taksim'de "Genel Emir" olarak aldığı yasakları duyurdu.

"Genel Emir" kapsamında toplu veya bireysel sokak müzisyenliği ve performans gösterileri yapılması yasaklandı.

İstiklal Caddesi’nde alınan yeni önlemler şu şekilde belirtildi:

“Herhangi bir amaçla cadde üzerindeki işletmeler tarafından caddeye masa, sandalye, pano, seyyar tabela vb. konulmasına,

Stant kurulmasına,

Sergi açılmasına,

Seyyar satış yapılması ve satış tezgâhı konulmasına,

Sosyal, kültürel veya ticari etkinlikler düzenlenmesine,

Toplu veya bireysel sokak müzisyenliği ve performans gösterileri yapılmasına,

Hanutçuluk faaliyetlerine,

Ve benzerlerine,

Kesinlikle izin verilmeyecektir.”

Genel Emir’de “Yetkili ve sorumlu kurum/kuruluşlar tarafından gerekli tedbirlerin alınması, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun ilgili hükümleri uyarınca emrin hassasiyetle uygulanması, emre aykırı davrananlar hakkında gerekli iş ve işlemlerin yerine getirilmesi hususları bildirilmiştir” ifadelerine yer verildi.

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