TTB Başkanı Fincancı hakkında 7,5 yıla kadar hapis istemi

HABER MERKEZİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 7 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

NE OLMUŞTU?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK'ye yönelik yürütülen askeri operasyonlarda kimyasal silah kullanıldığı iddialarının tarafsız heyetlerce soruşturulması gerektiğini ifade eden Şebnem Korur Fincancı hakkında “terör örgütü propagandası yapmak” ve “Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama” iddiasıyla soruşturma başlatmıştı.

Fincancı başlatılan soruşturma sonrasında 27 Ekim'de tutuklanmıştı.

TTB Başkanı Fincancı, hakkındaki soruşturmayla ilgili, "Sanki ben kimyasal kullanılmıştır demişim gibi haber yapıyorlar. Öyle bir şey demedim ben. Canlı yayında konuşuyorum. Hani diyorum ki bir kimyasal etkisi olabilir. 'Sinir sistemini etkileyen o istemsiz hareketler nedeniyle bunun araştırılması gerekir' diyorum. Yani görüntüler de bunu söylemek olanaklı değildir diyorum canlı yayında. Sanki ben 'kimyasal var' demişim gibi lanse ediyor. Onların o şekilde yapması da sorumsuzluk tabii ki. Ben eleştirilerimi de yönelttim kendilerine" açıklamasını yapmıştı.