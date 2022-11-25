Başbakan: Kürdistan Bölgesi’nin kadın haklarında örnek olmasını umut ediyoruz

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Hükümetin kadına şiddetle mücadeledeki kararlılığına vurgu yapan Başbakan, “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde, kadına karşı şiddetle mücadelede 16 günlük kampanyanın başlangıcında Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin başta kadına karşı şiddet ve ayrımcılık olmak üzere her türlü şiddeti ortadan kaldırmaya yönelik tutumuna bağlı olduğunu yineliyorum” ifadelerini kullandı.

9’uncu hükümet kabinesinin öncelikli işlerinden birinin kadınların aktif rollerini oynamaları için koşullarının iyileştirilmesi olduğunu belirten Başbakan, “Kürdistan’da özelde kadın hakları genelde de insan haklarına saygı kültürünün gelişmesinin yanı sıra, ayrımcılığın ortadan kalkması için her türlü çabayı gösteriyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

“Kürdistan kadınları geçtiğimiz yıllarda önemli kazanımlar elde etti” diyen Başbakan, “Ancak maalesef hala kadınların önünde engeller var ve şiddetle karşılaşıyorlar. Tüm taraflar ve bileşenlerin desteği ile her türlü ayrımcılık ve şiddetin ortadan kalkması ve Kürdistan Bölgesi’nin kadın hakları ve insan haklarının gelişiminde örnek olmasını umut ediyoruz” dedi.