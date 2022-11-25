Neçirvan Barzani: Kadınlar özgür olmadıkça gelişmiş toplum da olmayacak

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü vesilesiyle yazılı açıklama yaptı.

25 Kasım dolayısıyla kadınların hak, özgürlük ve eşitlik mücadelesine tam desteklerini yinelediklerini vurgulayan Neçirvan Barzani, “Her zaman olduğu gibi, daha fazlasını başarmaya, kadın haklarını korumaya; kadınların özgür ve eşit olduğu, şiddet görmediği ve cinayet tehdidiyle karşılaşmadığı bir toplum inşa etmeye devam edeceğiz” dedi.

Kürdistan Bölgesi Başkanı, “Kadınlar özgür olmadıkça eşit, barışçıl ve gelişmiş bir toplum da olmayacaktır” ifadelerini kullandı.

Kadınların aile içerisinde, işyerlerinde ve tüm kamusal alanlarda korunması gerektiğini dile getiren Neçirvan Barzani, “Kadınların taciz ve şiddetten korunması için yerel ile uluslararası düzeydeki ilgili taraflarla işbirliğini sürdüreceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

Özgürlük, barış ve haklarını korumak için mücadele eden tüm kadınların ve sivil toplum örgütlerinin yanında yer aldıklarını vurgulayan Neçirvan Barzani, “Şiddet mağdurlarını, eşitlik ve barış için mücadele eden tüm kadınları selamlıyoruz” dedi.