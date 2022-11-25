Merkel: Putin'i etkileyecek gücüm kalmamıştı

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Eski Almanya Şansölyesi Angela Merkel, Spiegel News'e yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile son görüşmelerine ilişkin bilgi verdi.

Merkel, Ağustos 2021’de Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da katılacağı görüşmeler düzenlemeye çalıştığını belirterek, “Ancak bunu sağlayacak ve onu etkileyecek gücüm yoktu. Sonuçta herkes sonbaharda gideceğimi biliyordu” dedi.

Merkel, Rusya’nın başkenti Moskova’ya son kez yaptığı ziyaret için, “Oradaki his çok açıktı: Güç politikası açısından bitmiş durumdaydım. Putin için yalnızca güç önemlidir” şeklinde konuştu.

Başbakanlıktan ayrılma kararından pişman olmadığını da belirten Merkel, o dönemde hükümetinin Ukrayna, Suriye ve Libya gibi başlıklarda ilerleme sağlamakta zorlanmaya başladığını hissettiğini ifade etti.

Eski Almanya Başbakanı, Ukrayna’ya yönelik saldırı sonrasında, görev yaptığı süre boyunca Putin'le iyi ilişkileri nedeniyle sert eleştirilere maruz kalmıştı.