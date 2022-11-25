Stoltenberg: NATO, Ukrayna’ya desteğinden vazgeçmeyecek

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Şubat’tan beri devam eden Rusya’nın Ukrayna’yı işgali hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Önümüzdeki hafta NATO ülkelerinin dışişleri bakanlarının katılacağı Bükreş’teki toplantı öncesinde Brüksel’de konuşan Stoltenberg, “NATO, (savaş) ne kadar sürerse sürsün Ukrayna’yı desteklemeye devam edecek. Geri adım atmayacağız” dedi.

Polonya’nın Almanya’dan Patriot hava savunma sistemlerinin Kiev’e kaydırılmasını istemesinin sorulması üzerine Stoltenberg, Ukrayna’ya Patriot hava savunma sistemleri verilmesi kararının belirli ülkelerin tutumuna bağlı olduğunu belirtti.

Stoltenberg özel sistemlere ilişkin kararların ülkelerin nezdinde alınan kararlar olduğunu belirterek, son kullanıcı anlaşmaları ve diğer düzenlemelerin bu tarz kararlar alınmadan önce diğer müttefiklerle de görüşülmesi gerektiği anlamına geldiğini ifade etti.

Öte yandan Almanya Savunma Bakanı Chrstine Lambrecht, dün yaptığı açıklamada Polonya’nın hava savunması için teklif ettikleri Patriot füze savunma sistemlerinin NATO bölgesinin hava savunmasının bir parçası olduğunu belirtmişti.

Söz konusu Patriot füze savunma sistemlerinin NATO’nun hava savunmasının bir parçası olduğuna ve NATO bölgeleri için öngörüldüğüne işaret eden Lambrecht, "Eğer NATO bölgesi dışında konuşlandırılırsa bu önceden NATO ve müttefikler ile istişare edilmelidir" ifadelerini kullanmıştı.