‘İran, Kürdistan Bölgesi sınırına takviye birlik gönderdi’

ERBİL (K24)

İran, son haftalarda daha Kürdistan Bölgesi sınırlarındaki Doğu Kürdistan (Rojhilat) partilerinin karargahlarına yönelik saldırılarını artırdı.

Son saldırılarda Kürdistan Özgürlük Partisi'nin (PAK) Pirde ve Dêgele'deki karargahları hedef alındı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı Muhammed Pakpour’un sözlerini aktaran Tasnim haber ajansı, Kürdistan Bölgesi sınırına takviye birlik gönderildiğini bildirdi.

Söz konusu haberde, “Kara kuvvetlerinin bu hareketi, sınırda bulunan birlikleri güçlendirmeyi, ayrılıkçı grupların bölgeye sızmasını önlemeyi amaçlıyor” ifadelerine yer verildi.

Pakpour ayrıca, Kürdistan Bölgesi’ne yönelik saldırılarının devam edeceği yönünde tehditlerde bulundu.

İran, 28 Eylül ve 14, 21 ile 22 Kasım tarihlerinde de saldırılar düzenlemiş, bombardımanlarda çok sayıda can kaybı ve yaralanma meydana gelmişti.