Spor

Dünya Kupası: İran Galler’i 2 golle geçti

İran, Galler karşısında 90+9. ve 90+11. dakikalarda bulduğu gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
ortadoğu İran Galler Katar 2022 Dünya Kupası

İran, duraklamalarda 2 gol attı

HABER MERKEZİ

2022 Dünya Kupası B Grubu'nda Galler ile İran karşılaştı.

Galler ile İran arasındaki kritik mücadelede iki takım da dengeli bir oyun ortaya koyarken İran ikinci yarıda üst üste fırsatlar yakaladı.

51. dakikada İranlı Sardar Azmoun'un vuruşu direkten döndü. Devam eden pozisyonda Gholizadeh'in vuruşu bir kez daha direkten geri geldi.

GALLER KALECİSİ KIRMIZI KART GÖRDÜ

Karşılaşmanın 86. dakikasında Galler kalecisi oyundan atıldı. Ceza sahası dışında rakibine sert müdahalede bulunan Wayne Hennessey'e önce sarı kart çıktı, ardından pozisyonu VAR'da inceleyen hakem sarı kartı iptal edip kırmızı kartını gösterdi. Hennessey'in atılmasından sonra Aaron Ramsey oyundan çıktı ve yerini yedek kaleci Danny Ward'a bıraktı.

DÜĞÜM 90+9'DA ÇÖZÜLDÜ

78. dakikada oyuna giren Rouzbeh Cheshmi, 90+9'da ceza sahası dışından sert şutta golü buldu ve takımını 1-0 öne geçirdi.

90+11'de ise Ramin Rezaeian'ın golü sonucu belirledi ve maç 2-0 sona erdi.

Bu sonucun ardından İran 3 puana ulaşırken Galler ise 1 puanda kaldı.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv