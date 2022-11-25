‘Katar’ın Türkiye’ye 10 milyar dolar göndermesi için mutabakat sağlandı’

HABER MERKEZİ

Reuters haber ajansı, Türkiye ile Katar arasında 10 milyar dolarlık bir kaynak konusunda son aşamaya gelindiğini belirtti.

Ajansın iki Türkiyeli yetkiliye dayandırdığı habere göre, bu miktarın 3 milyar doları bu yıl bitmeden Doha tarafından gönderilebilir.

Haberde, bu kaynağın, faizlerin indirilmesi ile oluşabilecek döviz ihtiyacını dengelemeye yarayabileceğine dikkat çekildi.

Reuters'a konuşan üst düzey yetkili, "Katar'dan Türkiye'ye yeni bir kaynak sağlanmasına dair görüşmelerin son aşamasına gelindi. En az 8 milyar dolarlık bir tutar öngörülüyor. Toplam 8-10 milyar dolar arasında rakam değişebilir. Neticede 2-3 milyar doları yıl sonuna kadar, kalanı ise gelecek yıl olmak üzere kaynak temin edilecek. Burada (toplam kaynağın içinde bazı kısımlar) swap ya da eurobond olabilir. Birkaç yöntem üzerinde duruluyor. Karşılıklı mutabakat sağlandı. Liderler düzeyinde yapılan ziyaretlerde de bu konu ele alındı" ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son olarak Dünya Kupası'nın açılışı için geçtiğimiz hafta sonunda Katar'a gitmişti.

Reuters’ın haberle ilgili temas kurduğu Türkiye Hazine ve Maliye Bakanlığı, resmi bir açıklama yapmadı. Katarlı yetkililer de haber yayına verildiği süre içinde yorum yapmadı.