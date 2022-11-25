Politika

Macaristan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik onayını erteledi

İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğini desteklediklerini söyleyen Macaristan Başbakanı Orban, daha önce 2022'de görüşüleceği açıklanan parlamento onayının 2023'teki ilk oturumda alınacağını açıkladı.
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Viktor Orban
Viktor Orban
avrupa Macaristan İsveç Finlandiya Victor Orban

HABER MERKEZİ

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelikleri için gerekli meclis onayının 2023'teki ilk oturumda alınacağını açıkladı.

Orban, gazetecilere yaptığı açıklamada, Macaristan'ın her iki ülkenin de NATO üyeliğini desteklediğini belirterek, "Macaristan, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliklerini destekliyor ve parlamento bunu gelecek yılın ilk oturumunda gündeme alacak" dedi.

Macaristan Parlamentosunun 2023'teki ilk oturumunun şubat ayında toplanması planlanıyor.

Macaristan hükümet yetkilileri, daha önce yaptıkları açıklamalarda, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelikleri için gerekli olan meclis onayının 2022'de alınacağını belirtmişti.

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