İran: Suudi ile diplomatik ilişkileri canlandırma diyaloğu sürecek

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İran Dışişleri Baaknı Hüseyin Amir Abdullahiyan, Suudi Arabistan’la diplomatik ilişkileri canlandırmaya yönelik diyalogun her ne olursa olsun süreceğini belirtti.

Sputnik’e konuşan Abdullahiyan, “Siyasi arenada, Irak’taki görüşmelerin son turunda varılan mutabakata bağlıyız. Bu anlaşmaya göre İran’ın yapması gereken her şey yapıldı. Suudiler anlaşmanın sadece birkaç maddesini yerine getirmedi. Tahran ve Riyad arasında diyalog ve işbirliğinin önemli, gerekli ve bölgede barış ve güvenlik için en etkili olduğunu düşünüyoruz” ifadesini kullandı.

Abdullahiyan, “Suudilerin fon sağladığı belli medyanın, şiddet çağrısı ve terör propagandası yaparak İran’daki son olaylarda olumsuz rol oynamasından dolayı Suudi Arabistan’a protestomuzu dile getirdik. Bunun, Bağdat’ta varmayı başardığımız anlaşmaya ters bir adım olarak görüyoruz. Suudilerin, Bağdat görüşmelerinin 5. turunda aldıkları yükümlülüklerini yerine getirmesini ve iki ülkenin normal bağları genişletme yönünde adım atabilmesini umuyoruz” dedi.

İran’ın Körfez ülkeleriyle diplomatik ilişkilere “ilerleme ve gelişmenin” özgü olduğunu dile getiren Abdullahiyan, “ABD, bazı Avrupa ülkeleri ve İsraillilerden farklı olarak, Körfez ülkeleri İran’ın iç sorunlarına yönelik hasımca ve yapıcı olmayan siyasi duruş sergilemiyor” diye ekledi.