Son anket: MHP barajı geçemiyor

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ORC Araştırma, seçmene artık klasikleşen, "Bu pazar seçim olsa..." sorusunu sordu.

Ankette Millet İttifakı, yüzde 42 oy alırken Cumhur İttifakı yüzde 37,9'da kaldı.

En geç Haziran 2023'te yapılması planlanan seçimler için anket şirketleri kamuoyu yoklamalarının sonuçlarını paylaşmaya devam ediyor.

ORC’nin anket sonuçları şöyle:

AK Parti: Yüzde 31,1

CHP: Yüzde 24,2

İYİ PARTİ: Yüzde 17,8

HDP: Yüzde 7,4

MHP: Yüzde 6,8

Gelecek Partisi: Yüzde 2,7

DEVA Partisi. Yüzde 2,3

Türkiye Değişim Partisi: Yüzde 2,0

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 1,5

Bağımsız Türkiye Partisi: Yüzde 1,5

Büyük Birlik Partisi. Yüzde 1,3