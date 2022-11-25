Batman'da inşaat iskelesi çöktü, bir işçi yaşamını yitirdi

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Batman'da cami inşaatındaki iskelenin çökmesi sonucu 20 işçi yaralandı. Hastaneye kaldırılan işçilerden biri hayatını kaybetti.

Batman'da Esentepe Külliyesi'nin içindeki cami inşaatı sırasında iskele çöktü.

Olay yerine gelen ekipler, 20 kişiyi yaralı olarak kurtardı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan biri hayatını kaybetti.

Çok sayıda polis, sağlık, itfaiye ve UMKE ekibi, arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

Batman Valiliği de konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"25.11.2022 Cuma günü saat 14.52 sularında ilimiz Gültepe Mahallesi'nde (Esentepe Külliyesi içerisinde yer alan) devam eden camii inşaatında iskele sökülmesi sırasında mevcut iskelede çökme meydana gelmiştir. Olayın ihbar alınması akabinde olay mahalline çok sayıda AFAD, 112, İtfaiye ve UMKE ekipleri sevk edilmiş, iskele altında mahsur kalan 20 vatandaşımız çok ivedi kurtarılarak Batman ili içerisindeki hastanelere sevk edilmiştir. Hastaneye kaldırılan yaralılardan biri vefat etmiştir. Vuku bulan olay ile alakalı adli ve idari soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."