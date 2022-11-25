Ukrayna: Moskova ile müzakerelere karşı değiliz

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Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Fransız Parisien gazetesine demecinde, Ukrayna’nın Rusya ile müzakerelere karşı olmadığını söyledi.

‘Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ısrarla üzerinde durduğu Rusya ile müzakerelerin Kiev ile Paris arasındaki telefon görüşmelerinin konusu olup olmadığı’ sorusunu Kuleba, “Ukrayna müzakerelere karşı değil. Vladimir Zelenskiy, G20 zirvesinde ‘dünya barışından’ söz etti ve buna ulaşma iradesini dile getirdi” şeklinde yanıtladı.

Bunun gerçekleşmesi için Rusya'nın ‘müzakereleri ve ültimatomu karıştırmayı bırakması gerektiğini’ belirten Kuleba, ne Macron'un ne de diğer liderlerin Ukrayna'yı çıkarlarına aykırı müzakerelere zorlamadığına vurgu yaptı.

Kuleba, “Adil bir barış, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün tamamen yeniden tesis edilmesiyle başlar” dedi.