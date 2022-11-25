Politika

İsveç Başbakanı: Türkiye'ye söz verdiğimiz taahhütleri yerine getireceğiz

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Türkiye'ye verdikleri sözleri yerine getireceklerini söyledi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Ulf Kristersson
Ulf Kristersson
avrupa Ulf Kristersson İsveç Türkiye NATO

HABER MERKEZİ

Kristersson, Dagens Nyheter gazetesine yaptığı açıklamada, Türkiye, Finlandiya ve İsveç tarafından NATO Madrid Zirvesi'nde 28 Haziran'da imzalanan Üçlü Muhtıra'yı değerlendirdi.

Başbakan Kristersson, "Dürüst olmak gerekirse bu bir Üçlü Muhtıra değil, Finlandiya ve İsveç'in Türkiye'ye güvenlik konusunda söz verdiği bir anlaşma. Türkiye'ye söz verdiğimiz taahhütleri yerine getireceğiz" ifadelerini kullandı.

Gelecek yıl bahar ayında yürürlüğe girmesi öngörülen yeni terör yasasını hatırlatan Kristersson, "(Yasa ile ilgili) Türkiye ile konuşuyoruz. Artık bu durum bizim NATO ile birlikte terörizme karşı mücadeleye dahil olma gerçeğidir" değerlendirmesinde bulundu.

Kristersson, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylama sürecinin uzamasına da değinerek "Konu şu anda Türkiye'nin elinde, Türkiye'nin görüşüne de saygı duyuyorum. İsveç ve Finlandiya olarak Türkiye ile yaptığımız anlaşma, Türkiye'nin güvenliğini çok ciddiye aldığımızı gösteriyor" yorumunda bulundu.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv