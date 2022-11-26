ABD ile İngiltere yenişemedi

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2022 FIFA Dünya Kupası'nda B Grubu'nda karşı karşıya gelen İngiltere ile ABD karşı sahadan golsüz ayrıldı.

Al Bayt Stadı'nda oynanan mücadeleyi, Venezuelalı hakem Jesus Valenzuela yönetti. Karşılaşmada gol sesi çıkmadı. Her iki taraf da sahadan bir puanla ayrıldı.

Christian Pulisic'in 33. dakikada çaprazdan sert vuruşunda top direkten döndü. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

Geride kalan dakikalarda her iki taraf da yakaladığı pozisyonları gole çevirmeyi başaramadı. Karşılaşma başladığı gibi golsüz sona erdi.

Bu sonuçla İngiltere B Grubu'nda puanını 4'e, ABD ise 2'ye yükseltti.

ABD, 29 Kasım’da İran’la karşı karşıya gelecek.