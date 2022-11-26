Kerkük’te sel: 2 çocuk yaşamını yitirdi

KERKÜK (K24)

K24 Kerkük muhabiri, dün aşırı yağışların Kerkük ve çevresinde sele dönüştüğünü aktardı.

Muhabirimiz, Şiwan ilçesinin Hesar köyünde meydana gelen selde iki çocuğun yaşamını yitirdiğini aktardı. Çocukların 1 ve 3 yaşlarında olduğu öğrenildi.

14 nüfuslu Arap ailenin sel nedeniyle mahsur kaldığı, kendilerine yardım ulaşmadan iki çocuğun sel sularına kapılıp boğulduğu belirtildi.

Ailenin diğer fertlerinin ise köylüler tarafından kurtarıldığı aktarıldı.

K24’e konuşan bir köy sakini, her aşırı yağışta sel meydana geldiğini, söz konusu ailenin de bölgeye yabancı olduğu için olayın yaşandığını ifade etti.

Dün Kürdistan’ın birçok kentinde etkili olan yağışları sel ve su baskınlarına yol açtı. Başkent Erbil’de de birçok ana cadde ve mahalle sel hayatı olumsuz etkiledi.