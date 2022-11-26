Rojava’da ABD üssüne saldırı

HABER MERKEZİ

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENCTOM), Rojava’nın Haseke vilayetine bağlı Şeddadi kentindeki ABD üssünün roketli saldırıya uğradığını açıkladı.

İki roketin kullanıldığı saldırıda can kaybı, yaralanma ya da maddi hasar meydana gelmediği bildirildi.

Saldırı sonrası Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG) roketlerin ateşlendiği bölgeye intikal ettiği ve bölgede ateşlenmemiş üçüncü bir roket bulduğu kaydedildi.

CENTCOM Sözcüsü Albay Joe Buccino imzasıyla yapılan açıklamada, bu tür saldırıların Koalisyon güçleri ile sivil halkı riske attığı, Suriye ile bölgede güçlükle elde edilen istikrar ve güvenliği baltaladığı belirtildi.

Geçtiğimiz günlerde de Türkiye tarafından bölgedeki bir Uluslararası Koalisyon üssü vurulmuştu.