Duhok’taki gaz patlaması: 1 kişi daha hayatını kaybetti

DUHOK (K24)

Duhok Hastanesi’nden bildiren K24 muhabiri, Salı günü meydana gelen gaz patlamasında ağır yaralanan Muhammed Mahmud’un yaşamını yitirdiğini söyledi.

Mahmud’un yaşamını yitirmesiyle birlikte gaz patlaması sonucu can kaybı 7’ye yükseldi, yaralı sayısı ise 41 oldu.

Salı günü meydana gelen patlamanın ardından kentte 2 günlük yas ilan edilmişti.

Öte yandan 17 Kasım’da Süleymaniye’de bir evin gaz tankının infilak etmesi sonucu 15 kişi yaşamını yitirmiş, 12 kişi de yaralanmıştı.