Yaşam

Duhok’taki gaz patlaması: 1 kişi daha hayatını kaybetti

Duhok’ta Salı günü meydana gelen gaz patlamasında yaralanan bir kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Muhammed Mahmud
Muhammed Mahmud
kürdistan Duhok gaz patlaması

DUHOK (K24)

Duhok Hastanesi’nden bildiren K24 muhabiri, Salı günü meydana gelen gaz patlamasında ağır yaralanan Muhammed Mahmud’un yaşamını yitirdiğini söyledi.

Mahmud’un yaşamını yitirmesiyle birlikte gaz patlaması sonucu can kaybı 7’ye yükseldi, yaralı sayısı ise 41 oldu.

Salı günü meydana gelen patlamanın ardından kentte 2 günlük yas ilan edilmişti.

Öte yandan 17 Kasım’da Süleymaniye’de bir evin gaz tankının infilak etmesi sonucu 15 kişi yaşamını yitirmiş, 12 kişi de yaralanmıştı.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv