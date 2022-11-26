Soylu açıkladı: Cudi’de yıldırım isabet eden korucu hayatını kaybetti

HABER MERKEZİ

Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cudi'de PKK’ye yönelik devam operasyonlar sırasında yıldırım isabet eden bir korucunun hayatını kaybettiğini açıkladı.

Öte yandan dün, Kürdistan Bölgesi sınırlarında devam eden “Pençe-Kilit Operasyonu”nda 2 askerin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre 1 teğmen, 1 uzman çavuş ve 1 sözleşmeli er, PKK tarafından açılan ateşte hayatını kaybetti.