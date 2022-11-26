Politika

HRANA: İran’da 448 gösterici öldürüldü

İran’da en az 448 göstericinin öldürüldüğü, 18 bin kişinin de gözaltına alındığı bildirildi.
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HABER MERKEZİ

İran İnsan Hakları Aktivistleri Ajansı (HRANA), 16 Eylül’den bu yana, 25 Kasım itibariyle İran ve Doğu Kürdistan’ın 156 il ve ilçesinde gösteriler düzenlendiğini açıkladı.

İran güvenlik güçlerinin açtığı ateşte şimdiye kadar 63’ü çocuk en az 448 göstericinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamaya göre 18 bin 170 gösterici de İran güçlerince gözaltına alındı.

HRANA, üniversitelerde düzenlenen 143 gösteride ise 565 öğrencinin gözaltına alındığını açıkladı.

Gözaltına alınan 3 bin 234 kişinin kimliğine ulaşıldığı, bunlardan 110’unun 18 yaşından küçük olduğu kaydedildi.

24 Kasım’da toplanan Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi, İran'daki insan hakları ihlallerinin incelenmesi için araştırma heyeti görevlendirilmesi teklifi, oy çokluğuyla kabul edildi.

JİNA EMİNİ PROTESTOLARI

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Kürt kadın Jina Emini'nin, 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi yönetime karşı protestolara yol açmıştı.

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