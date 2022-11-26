İngiltere: Rusya’nın uzun menzilli füze stoku tükenme seviyesinde

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İngiliz askeri istihbaratın savunma bakanlığının Twitter hesabında paylaştığı günlük raporda yer alan ifadelerde "Açık kaynaklı fotoğraflar 1980'li yıllarda özel olarak nükleer silah gönderme teknolojisi için tasarlanan ve havadan atılan bir seyir füzesi olan AS-15 KENT tipi füzenin enkazını gösterdi. Savaş başlığı yüksek olasılıkla dengeleyici ile değiştirilmişti" denildi.

Bu silah sistemlerinin belirlenen hedeflerde kinetik enerjisi ya da harcamadığı yakıtı nedeniyle hasara sebep verse de ciddi bir etki yaratmayacağını söyleyen İngiltere Savunma Bakanlığı, Rusya'nın eski füzeleri büyük ihtimalle Ukrayna Hava Savunma sistemlerini yanıltmak amacıyla "yem" amacıyla kullandığını vurguladı.

Bakanlık açıklamasında "Rusya'nın niyeti ne olursa olsun, bu önlem, Rusya'nın uzun menzilli füze stokundaki tükenme seviyesini gösteriyor" dedi.