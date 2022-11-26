Politika

Süleyman Soylu: İBB’de işe alınan 1668 kişinin veya yakınının terörle bağlantısı var

Süleyman Soylu, 2019-2022 arasında 74 belediyede terör araştırmaları kapsamında 88 soruşturma yürütüldüğünü, bunlardan 79’unun tamamlandığını belirtti.
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türkiye İBB Süleyman Soylu

HABER MERKEZİ

Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturmayla ilgili olarak, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde işe alınan 1668 kişinin veya yakınının terör örgütü irtibatı ve iltisakına dair kaydı bulunduğu belirlenmiştir” dedi.

Soylu ayrıca, “Söz konusu 1668 kişinin terör örgütlerine göre dağılımı şöyledir: FETÖ/PDY 875, PKK/KCK 432, DHKP/C 143, THKP/C 66, TKP/ML 64, MLKP 33, DEAŞ 3, El Kaide 1 ve diğer örgütler 51” sözlerini sarf etti.

"Herhangi bir siyasi partiye yönelik baskı, farklı anlayış söz konusu değildir. Burası devlettir" diyen Soylu şunları ekledi:

“Özel teftişlerin sayısı AK Partili 72 belediyede, CHP'li 57 belediyede, MHP'li 19, İYİ Partili 2, HDP'li 34 olmak üzere toplam 204 belediyede özel teftiş yapılmıştır. Devletin kuralları vardır, bu kuralları herkes uygulamak zorundadır.”

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