Kürdistan Bölgesi Hükümeti heyeti İngiltere’ye gidiyor

ERBİL (K24)

İngiltere Dışişleri Bakanlığı’nın resmi daveti üzerine Kürdistan Bölgesi Hükümeti heyeti Çatışmada Cinsel Şiddeti Önleme Girişimi (PSVI) Konferansı’na katılacak.

K24’e konuşan Uluslararası Görevlendirme Sorumlusu Dindar Zebari, ilgili kurumlardan oluşan Kürdistan Bölgesi Hükümeti heyetinin, 28-29 Kasım tarihlerinde Londra’da düzenlenecek olan konferansa katılacağını belirtti.

Zebari, konferansa dünyanın çeşitlik bölgelerinden yaklaşık 800 temsilci ve yetkilinin katılacağını söyledi.

Dindar Zebari, “Heyetimiz, Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin, DAİŞ’ten kurtarılan Ezidi kadınların rehabilitasyonu, DAİŞ’lilerin yargılanması için sürdürülen çabayı ve kadınların bireysel, siyasal ve kültürel hakların geliştirilmesi gibi alanlardaki çalışmaları uluslararası mercilere iletecek” diye konuştu.