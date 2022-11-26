Dünya Kupası: Cristiano Ronaldo’dan 5 ayrı rekor

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Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda gruptaki ilk maçta perşembe günü Gana karşısında attığı golle yeni rekorlar kırdı.

5 ayrı Dünya Kupası'nda fileleri sarsan tek oyuncu olan 37 yaşındaki Ronaldo'nun kırdığı diğer rekorlar şöyle:

-Üst üste 10 büyük turnuvada gol atmayı başaran ilk futbolcu.

-Art arda 5 Dünya Kupası'nda gol atan tek isim.

-5 Dünya Kupası ve 5 Avrupa Şampiyonası'nda oynayan tek oyuncu.

-Dünya Kupalarında 7 kez ile en çok maçın adamı seçilen kişi.

-Portekiz futbol tarihinin Dünya Kupası'nda gol atan en genç (18 yıl 6 ay) ve en yaşlı futbolcusu (37 yıl 9 ay).