Spor

Dünya Kupası: Cristiano Ronaldo’dan 5 ayrı rekor

Dünya Kupası'nda Portekiz'in Gana'yı mağlup ettiği maçta 1 gol atan Cristiano Ronaldo, rekorlarına yenilerini ekledi.
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ortadoğu 2022 Dünya Kupası Katar Portekiz Cristiano Ronaldo Rekor

HABER MERKEZİ

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda gruptaki ilk maçta perşembe günü Gana karşısında attığı golle yeni rekorlar kırdı.

5 ayrı Dünya Kupası'nda fileleri sarsan tek oyuncu olan 37 yaşındaki Ronaldo'nun kırdığı diğer rekorlar şöyle:

-Üst üste 10 büyük turnuvada gol atmayı başaran ilk futbolcu.

-Art arda 5 Dünya Kupası'nda gol atan tek isim.

-5 Dünya Kupası ve 5 Avrupa Şampiyonası'nda oynayan tek oyuncu.

-Dünya Kupalarında 7 kez ile en çok maçın adamı seçilen kişi.

-Portekiz futbol tarihinin Dünya Kupası'nda gol atan en genç (18 yıl 6 ay) ve en yaşlı futbolcusu (37 yıl 9 ay).

 

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