Mazlum Abdi: ABD Türkiye’nin operasyonuna karşı

ERBİL (K24)

Demokratik Suriye Güçleri (DSG) Genel Komutanı Mazlum Abdi, Zoom uygulması üzerinden online olarak gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Abdi, Türkiye’nin Kobani sınırına güç yığdığını ve saldırı düzenleme niyetinde olduğunu söyledi.

Uluslararası toplumun operasyonla ilgili tutumu hakkında Mazlum Abdi, “ABD ve İran Türkiye’nin operasyonuna karşı. ABD operasyonun durdurulması için şu an Türkiye’yle görüşmeler gerçekleştiriyor” dedi.

K24'ün operasyonla ilgili Şam ile Ankara arasında bir anlaşma olup olmadığıyla ilgili sorusuna Mazlum Abdi, “Türk ordusu ile Suriye arasında bir işbirliği olduğuna inanmıyorum. Türk ordusunun herhangi bir saldırısına Suriye’nin yanıt vermesini umuyoruz” yanıtını verdi.

Mazlum Abdi, sorunların diyalog yoluyla çözülmesinden yana olduklarını belirterek, “Ancak güçlerimiz, Türkiye’nin saldırısına karşı hazır durumdadır. Türkiye tehditlerini saldırıya çevirirse ABD’nin tavrının daha sert olacağını düşünüyorum” dedi.