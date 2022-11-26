Avustralya Tunus'u tek golle geçti

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2022 Dünya Kupası D Grubu'nda Tunus ile Avustralya, Al Janoub Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Avustralya, 23. dakikada Mitchell Duke'un attığı golle Tunus karşısında 1-0 öne geçti. Bu gol aynı zamanda bir ilki de beraberinde getirdi. Opta'nın verdiği bilgiye göre Mitchell Duke, 2022 Dünya Kupası’nda gol atan ilk alt lig futbolcusu oldu. Duke, Japonya 2. Ligi'nde Fagiano Okayama forması giyiyor.

Bu galibiyetle beraber Avustralya puanını 4 yaptı. Tunus 1 puanda kaldı.

Avustralya gruptaki son maçında Danimarka ile oynayacak. Tunus ise Fransa ile kozlarını paylaşacak.