Politika

Erdoğan: Sınır ötesi operasyonlara devam edeceğiz

“Harekatlarla adım adım ülkemizi her karışıyla güvenli hale getirmekte kararlıyız” diyen Erdoğan, sınır ötesi operasyonların devam edeceğini söyledi.
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türkiye Recep Tayyip Erdoğan Konya Operasyon

HABER MERKEZİ

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ASELSAN Konya Silah Sistemleri Fabrikası, Büyükşehir Yatırımları ve Afşar Barajı ile Yapımı Tamamlanan Diğer Tesislerin Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.

"Sözlerimin hemen başında Pençe Kilit'te şehit düşen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum, yakınlarına başsağlığı diliyorum” diyen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

“Harekatlarla adım adım ülkemizi her karışıyla güvenli hale getirmekte kararlıyız. Rabbimiz güvenlik güçlerimize güç versin, kuvvet versin, daima muzaffer eylesin. 3.5 ay sonra Konya'da bulunmaktan mutluluk duyuyorum.”

Erdoğan, sınır ötesi operasyonlara devam edeceklerini belirtti.

Öte yandan Konya’da barınaktaki köpeklere yönelik şiddet konusuna değinen Erdoğan, “Belediye hayvan barınağında iki vicdansızın sebep olduğu görüntü bizi de üzdü. Gereken tedbirler alındı, konunun yakından takipçisi olacağız. Dünyamızdaki tüm canlı ve cansız varlıklar gibi hayvanlar da bize Allah'ın emanetidir. Asla zulmetmeyeceğiz kötü davranmayacağız” dedi.

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