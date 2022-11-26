Politika

MSB’den Demirtaş’a tazminat davası

Demirtaş’ın avukatı Mahsuni Karaman, bir generalin imzası ile mahkemeye yazıyı gönderildiğini söyleyerek duruma tepki gösterdi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
türkiye Selahattin Demirtaş Mahsuni Karaman MSB tazminat davası kimyasal silah

HABER MERKEZİ

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’a 100 bin TL’lik tazminat davası açtı.

Edirne Cezaevi’nde bulunan HDP'nin önceki dönem Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında, sosyal medyada TSK’nin kimyasal silah kullandığı iddiaları ile ilgili yaptığı paylaşımlar nedeniyle, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) suç duyurusunda bulundu ve Demirtaş hakkında soruşturma başlatıldı. Söz konusu paylaşım nedeniyle Demirtaş hakkında 100 bin liralık tazminat davası açıldı.

Demirtaş’ın avukatı Mahsuni Karaman ise MSB’den mahkemeye gönderilen ve bir tuğgeneralin imzasını taşıyan yazıyı paylaşarak bunun açıkça mahkemeye talimat vermek olduğunu dile getirdi. 

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nden Ankara Nöbetçi Hukuk Mahkemesi’ne 26 Ekim tarihinde yazılan, “Acele” başlıklı müzekkerede şöyle denildi:

“Selahattin Demirtaş tarafından Twitter hesabından 19.10.2022 tarihinde yaptığı sosyal medya paylaşımdaki ifadelerle Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kişilik haklarına, onur ve saygınlığına verilen zararın tazmini amacıyla ekte sunulan dava dilekçesi doğrultusunda söz konusu paylaşımın yapıldığı tarihten itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte manevi tazminatın Selahattin Demirtaş tarafından ödenmesine, yargılama gideri ve vekalet ücretinin davalı üzerine bırakılmasına karar verilmesini arz ve talep ederim.”

Twitter hesabından söz konusu yazıyı paylaşan Mahsuni Karaman ise şunları söyledi:

"Milli Savunma Bakanlığı, Sn Demirtaş’a tazminat davası açıyor, açabilir tabi. Ancak dava, Tuğgeneral imzalı ve “ACELE” kodlu bir yazı (müzekkere) ile açılıyor. Hani Mahkemelere emir ve talimat verilemiyordu! Talimatın belgesi bu." 

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv