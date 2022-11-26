Politika

Başbakan’dan Keldani diasporasına Kürdistan’a dönmeleri çağrısı

Başbakan Mesrur Barzani, yurtdışındaki Keldani ve Hristiyan diasporasını Kürdistan Bölgesi'ne dönmeye ve Kürdistan'ın kalkınmasında aktif rol oynamaya çağırdı.
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kürdistan Mesrur Barzani Uluslararası Keldani Birliği

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Uluslararası Keldani Birliği Başkanı Sam Yono ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Heyette, Kuzey Amerika ve Avrupa Keldani diasporası temsilcilerinin yanı sıra Irak ve Kürdistan Bölgesi Keldani temsilcileri yer aldı.

Görüşmede, Kürdistan Bölgesi'nin gelişimi, refahı ve barış içinde birlikte yaşam kültürüne övgüde bulunan Uluslararası Keldani Birliği Başkanı, Keldani diasporasının Kürdistan Bölgesi Hükümeti'ne desteğini ve Kürdistan Bölgesi'nin kalkınma sürecine katılımına desteğini dile getirdi.

Başbakan ise, Uluslararası Keldani Birliği'ne teşekkür ederek, Kürdistan Bölgesi'nin birlikte yaşama kültürü ve din özgürlüğünü daha da geliştirmeye ve tüm toplulukların haklarını korumaya devam edeceğini vurguladı.

Başbakan, yurtdışındaki Keldani ve Hristiyan diasporasını Kürdistan Bölgesi'ne dönmeye ve Kürdistan'ın kalkınmasında aktif rol oynamaya çağırdı.

 

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