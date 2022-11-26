Fazıl Mirani, KDP Politbürosu Yürütme Kurulu Sorumlusu oldu

ERBİL (K24)

Fazıl Mirani, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Politbürosu Yürütme Kurulu Sorumlusu olarak belirlendi.

K24’ün KDP Polütbürosu’ndan edindiği bilgiye göre, bugün Başbakan ve KDP Başkan Yardımcısı Mesrur Barzani ve partinin 5 yürütme kurulu üyesinin katılımıyla Pirmam’da toplantı düzenlendi.

Toplantıda, Fazıl Mirani, KDP Politbürosu Yürütme Kurulu Sorumlusu olarak seçildi.

Mirani önceki dönemde KDP Politbüro Sekterliği görevini yürütüyordu.

KDP 3-6 Kasım tarihlerinde 14’üncü Kongre’sini gerçekleştirmişti. Kongre’de Başkan Barzani yeniden KDP Başkanı seçilirken, Neçirvan Barzani ile Mesrur Barzani de Başkan Yardımcıları olarak seçilmişti.

Kongrede KDP’nin iç tüzük ve programının yanı sıra partinin yönetim organlarında da değişikliğe gidildi. Başkanlık Konseyi, Merkez Komite olarak değiştirilirken, Yönetim Kurulu ve Politbüro üyelerinin Merkez Komite tarafından belirlenmesine karar verilmişti.