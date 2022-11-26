Belarus Dışişleri Bakanı yaşamını yitirdi

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Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makey’in 64 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi.

Belarus haber ajansı Belta’nın aktardığı üzere Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makey hayatını kaybetti.

Belarus Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anatoliy Glaz’a atıfla verilen haberde, “Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makey beklenmedik bir şekilde hayatını kaybetti” ifadelerine yer verildi.

Makey’in önümüzdeki pazartesi günü için Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile planlanmış görüşmesi vardı.

2008-2012 yıllarında Belarus Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanlığı görevini yapan 64 yaşındaki Makey, 2012'den beri de Belarus Dışişleri Bakanlığı görevini yürütüyordu.