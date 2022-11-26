Irak ordusu kent merkezlerinden çekiliyor

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Irak ordusunun kent merkezlerinden çekilip ve kent merkezleriyle ilgili güvenlik dosyasını İçişleri Bakanlığı'na bağlı güvenlik güçlerine teslim etmeye başladığı bildirildi.

Irak İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ordu güçlerinin şehir merkezlerinden çekilmeye başladığı ve kent merkezlerinin güvenlik dosyalarının yakında polis güçlerine teslim edileceği belirtildi.

Irak resmi haber ajansına konuşan İçişleri Bakanlığı iletişim ve Enformasyon Müdürü Korgeneral Saad Mean, Ortak Operasyonlar Komutanlığı ile koordineli olarak kent merkezlerinin güvenliğinin alınması için bir program hazırladıklarını kaydetti.

Mean, plan doğrultusunda ordu güçlerinin şehir merkezinden çekilmeye başladığını ifade etti.

Geçtiğimiz yıllarda, ülkenin orta ve güney vilayetlerinde işsizlik ve hizmet yetersizliği dolayısıyla yaşanan protestolarla yaşanan gerilimde, ordu güçleri kent merkezlerine inmişti.

Sudani hükümetinin program maddelerinden biri tüm Irak ordusu ve diğer silahlı güçlerin Kerkük vilayeti de dahil olmak üzere şehir merkezlerinden çekilmesini içeriyor.