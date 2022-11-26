Politika

Irak ordusu kent merkezlerinden çekiliyor

Irak ordusunun kent merkezlerinden çekilip, ilgili güvenlik dosyasını İçişleri Bakanlığı'na bağlı güvenlik güçlerine teslim etmeye başladığı bildirildi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Irak Irak ordusu Irak İçişleri Bakanlığı Kerkük

HABER MERKEZİ

Irak ordusunun kent merkezlerinden çekilip ve kent merkezleriyle ilgili güvenlik dosyasını İçişleri Bakanlığı'na bağlı güvenlik güçlerine teslim etmeye başladığı bildirildi.

Irak İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ordu güçlerinin şehir merkezlerinden çekilmeye başladığı ve kent merkezlerinin güvenlik dosyalarının yakında polis güçlerine teslim edileceği belirtildi.

Irak resmi haber ajansına konuşan İçişleri Bakanlığı iletişim ve Enformasyon Müdürü Korgeneral Saad Mean, Ortak Operasyonlar Komutanlığı ile koordineli olarak kent merkezlerinin güvenliğinin alınması için bir program hazırladıklarını kaydetti.

Mean, plan doğrultusunda ordu güçlerinin şehir merkezinden çekilmeye başladığını ifade etti.

Geçtiğimiz yıllarda, ülkenin orta ve güney vilayetlerinde işsizlik ve hizmet yetersizliği dolayısıyla yaşanan protestolarla yaşanan gerilimde, ordu güçleri kent merkezlerine inmişti.

Sudani hükümetinin program maddelerinden biri tüm Irak ordusu ve diğer silahlı güçlerin Kerkük vilayeti de dahil olmak üzere şehir merkezlerinden çekilmesini içeriyor.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv