MSB duyurdu: 2 asker yaşamını yitirdi, 3 asker yaralandı

HABER MERKEZİ

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, "Pençe-Kilit Operasyonu" bölgesinde PKK’liler tarafından açılan taciz ateşi sonucu 2 askerin yaşamını yitirdiğini, 3 askerin de yaralandığını duyurdu.

MSB'den yapılan açıklamada, Kürdistan Bölgesi sınırlarında sürdürülen “Pençe-Kilit Operasyonu”nda PKK’lilerce açılan taciz atışı sonucu iki askerin hayatını kaybettiği, üç askerin ise yaralandığı belirtildi.

Yaralı askerlerin hastaneye sevk edildiği ifade edildi.

“Pençe-Kilit Operasyonu” Metina, Zap, Avaşin ve Basyan bölgelerinde sürdürülüyor.