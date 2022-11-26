Politika

MSB duyurdu: 2 asker yaşamını yitirdi, 3 asker yaralandı

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, "Pençe-Kilit Operasyonu" bölgesinde 2 askerin yaşamını yitirdiğini, 3 askerin de yaralandığını duyurdu.
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türkiye Pençe Kilit operasyonu MSB PKK

HABER MERKEZİ

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, "Pençe-Kilit Operasyonu" bölgesinde PKK’liler tarafından açılan taciz ateşi sonucu 2 askerin yaşamını yitirdiğini, 3 askerin de yaralandığını duyurdu.

MSB'den yapılan açıklamada, Kürdistan Bölgesi sınırlarında sürdürülen “Pençe-Kilit Operasyonu”nda PKK’lilerce açılan taciz atışı sonucu iki askerin hayatını kaybettiği, üç askerin ise yaralandığı belirtildi.

Yaralı askerlerin hastaneye sevk edildiği ifade edildi.

“Pençe-Kilit Operasyonu” Metina, Zap, Avaşin ve Basyan bölgelerinde sürdürülüyor.

 

 

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