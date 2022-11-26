MSB duyurdu: 4 asker yaşamını yitirdi, 2 asker yaralandı

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Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, "Pençe-Kilit Operasyonu" bölgesinde PKK’liler tarafından açılan taciz ateşi sonucu 4 askerin yaşamını yitirdiğini, 2 askerin de yaralandığını duyurdu.

MSB'den yapılan açıklamada, Kürdistan Bölgesi sınırlarında sürdürülen “Pençe-Kilit Operasyonu”nda PKK’lilerce açılan taciz atışı sonucu iki askerin hayatını kaybettiği, üç askerin ise yaralandığı belirtildi.

Yaralı askerlerin hastaneye sevk edildiği ifade edildi.

Öte yandan ilerleyen saatlerde açıklama yapan MSB, yaralanarak hastaneye sevk edilen P. Söz. Er Hakan Köroğlu’nun yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Uzman Çavuş Mustafa’ın ise aynı bölgede yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybettiği ifade bildirildi.

“Pençe-Kilit Operasyonu” Metina, Zap, Avaşin ve Basyan bölgelerinde sürdürülüyor.