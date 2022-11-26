Fransa kazandı: Mbappe yıldızlaştı

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Dünya Kupası maçında Fransa Danimarka’yı 2-1 mağlup etti.

2022 Katar Dünya Kupası'nda D grubunda Fransa, Danimarka ile karşılaştı.

Mücadele 2-1 Fransa üstünlüğüyle sona erdi.

Fransa’nın golleri 61. ve 86. dakikalarda Mbappe’den, Danimarka’nın golü ise 68. dakikada Christensen'den geldi.

Bununla birlikte Fransa puanını 6'ya yükseltti ve tur atlamayı garantiledi. Danimarka ise 2 maç sonunda 1 puanda kaldı.

Grupların son maçında Fransa, Tunus ile karşılaşacak. Danimarka ise Avustralya karşısına çıkacak.

MBAPPE, PELE’Yİ YAKALADI

Fransız yıldız Mbappe milli takımında 61. maçına Danimarka karşısında çıktı.

PSG’nin yıldız oyuncusu maçta bulduğu gollerle birlikte milli takımda 31 gol ve 22 asiste ulaştı.

Henüz ikinci Dünya Kupası'nı oynayan Mbappe, şimdiden 7 Dünya Kupası golüne ulaştı. Bununla birlikte genç yıldız Zidane'ın 5 Dünya Kupası golünü de geçmiş oldu.

Aynı zamanda milli takımda Zidane'ın 31 gollük sayısıyla da eşitledi.

Kylian Mbappe, maçta bulduğu 2 golle birlikte toplam 7 Dünya Kupası golüne ulaştı.

23 yaşındaki süper yıldız Pele'nin 24 yaşından önce 7 Dünya Kupası golü rekoruna ortak oldu.