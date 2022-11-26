Esad'dan Türkiye'ye: Pratik adımlar bekliyoruz

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Lübnan merkezli Al Akhbar gazetesi, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın, Suriyeli bazı araştırmacı ve gazetecilerle gerçekleştirdiği toplantıda konuşulanları yazdı.

Beşar Esad, Suriye ile Türkiye arasında istihbarat düzeyinde temasların sağlandığını teyit ederek, önümüzdeki dönemde bu düzeydeki temasların yükselebileceğini söyledi.

Esad, Türk yetkililerle yapılan görüşmelerin "bilgi paylaşımı" ile sınırlı olduğunu, ancak bu görüşmelerin ilişkilerin düzeyini artırmaya yardımcı olacağını da sözlerine ekledi.

Habere göre Türkiye'nin, Suriye'nin taleplerini karşılamaya hazır olduğunu ifade eden Esad, Şam'ın, Ankara'nın "pratik adımlar" atmasını ve "sözlerin eylemlerle bütünleşmesini" beklediklerini aktardı.

Esad'ın, Ankara'nın yaklaşımlarında bazı Arap ülkelerinden "daha samimi" olabileceğini, ancak Türkiye'nin tutumunu ciddi mi yoksa sadece siyasi bir manevra mı olduğuna karar vermenin mümkün olmadığını da söylediği belirtildi.

Şam ile YPG arasında kurulan temasın, ‘aşiret ilişkisi’ bağlamında değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Esad, yalnızca hizmet ve geçim gibi sorunlar konusunda görüştüklerini kaydetti.