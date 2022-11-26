ABD Venezuella petrolüne yönelik ambargoyu kaldırdı

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ABD Hazine Bakanlığı, Washington’un kendi makamları ile Venezuella muhalefeti arasında varılan anlaşmalara yanıt olarak bu ülkeye uyguladığı petrol yaptırımlarını hafifletmeyi kabul ettiğini bildirdi.

ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre ABD, Venezuella devlet kurumları ile muhalefet arasında varılan anlaşmalara yanıt olarak bu ülkeye uyguladığı petrol yaptırımlarını hafifletmeyi kabul etti.

Bakanlık, Amerikan enerji şirketi Chevron'a Venezüella'da 6 ay boyunca petrol çıkarma ve petrol ürünleri üretme, ayrıca bu ürünleri ABD pazarına tedarik etme izni veren lisans sağladı.

Açıklamada, “Bu önlem, ABD'nin Venezuella halkının zor durumunu hafifleten ve demokrasinin yeniden tesis edilmesini destekleyen somut adımlara göre yaptırımların noktasal olarak hafifletilmesine yönelik uzun vadeli politikasını yansıtıyor” ifadelerine yer verildi.

Aynı zamanda Beyaz Saray'dan üst düzey bir yetkili, Washington’un Venezuella'ya yönelik yaptırımları hem daha da hafifletme, hem de sıkılaştırma hakkını saklı tuttuğunu açıkladı.

Bakanlık, Venezuellalı yetkililer ile muhalefet temsilcilerinin Meksika'da müzakerelerin yeniden başladığını, eğitim, sağlık, gıda güvenliği ve sel sonuçlarını ortadan kaldırma alanında anlaşmaya varıldığını duyurduklarını hatırlattı.