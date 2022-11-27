Katar’da Arjantin rüzgarı: Messi Maradona’yı yakaladı

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Açılış maçında Suudi Arabistan'a mağlup olarak büyük şok yaşayan Arjantin, Meksika karşısında 2-0 kazandı ve tur umutlarını son maça taşıdı.

2022 Dünya Kupası C Grubu’ndaki ilk karşılaşmasında Suudi Arabistan’a beklenmedik bir şekilde 2-1’lik skorla kaybeden Lionel Messi’li Arjantin bir sürprize daha müsaade etmedi.

Meksika karşısında hayati bir maça çıkan Arjantin, Messi ve Fernandez’in golleriyle 2-0 kazanarak rahat bir nefes aldı.

Turnuvada ilk maç sonrası büyük bir hayal kırıklığı yaşatan Tangocular yine etkisiz bir oyun ortaya koyarken sihirbazı Messi’nin ceza sahası dışından attığı şık golle perdeyi açtı.

Kariyerinin son Dünya Kupası fırsatı için son kez sahnede olan Messi 64. dakikada Meksika duvarını yıktı ve takımına rahat nefes aldırdı.

Bu sonucun ardından Arjantin turnuvada ilk 3 puanını aldı ve son 16 turu için Polonya ile oynayacağı maça kilitlendi. Grubun diğer maçında Suudi Arabistan ise Meksika ile karşılaşacak.

MESSI MARADONA'YI YAKALADI

Lionel Messi, 21. Dünya Kupası maçına çıkarak, turnuvada en çok maça çıkan Arjantinli oyuncu olan efsane Diego Maradona'yı yakaladı.

Aynı zamanda Dünya Kupası'ndaki gol sayısını 8'e çıkaran Lionel Messi, Maradona ile gol sayılarını da eşitledi.

35 yaşındaki süper yıldız Arjantin adına en çok gol bulan ikinci isim konumuna geldi. Gabriel Batistuta 10 Dünya Kupası golüyle zirvede yer alıyor.