Düzce’de deprem: Çevre illerde hissedildi
HABER MERKEZİ
AFAD verilerine göre, Düzce'de saat 06.57'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem 9.52 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Depremin çevre illerde de hissedildiği bildirildi.
EĞİTİM ÖĞRETİME 1 HAFTA ARA VERİLDİ
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Düzce'de meydana gelen deprem nedeniyle kentte tüm okulları 1 hafta tatil ettiklerini belirterek, "Deprem kuşağındaki tüm illerimizde güçlendirme çalışmalarını inşallah bu yılın sonuna kadar tamamlayacağız" dedi.
Özer, okulların 5 Aralık’ta eğitim öğretime yeniden başlayacağını kaydetti.