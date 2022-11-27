Düzce’de deprem: Çevre illerde hissedildi

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AFAD verilerine göre, Düzce'de saat 06.57'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem 9.52 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Depremin çevre illerde de hissedildiği bildirildi.

EĞİTİM ÖĞRETİME 1 HAFTA ARA VERİLDİ

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Düzce'de meydana gelen deprem nedeniyle kentte tüm okulları 1 hafta tatil ettiklerini belirterek, "Deprem kuşağındaki tüm illerimizde güçlendirme çalışmalarını inşallah bu yılın sonuna kadar tamamlayacağız" dedi.

Özer, okulların 5 Aralık’ta eğitim öğretime yeniden başlayacağını kaydetti.