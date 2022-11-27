Politika

Neçirvan Barzani’den Bağdat’a ziyaret

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani’nin bugün Irak’ın başkenti Bağdat’a ziyarette bulunacağı bildirildi.
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kürdistan Neçirvan Barzani Bağdat

ERBİL (K24)

Edinilen bilgiye göre Neçirvan Barzani, Iraklı yetkililerle görüşmelerde bulunacak.

Neçirvan Barzani, Muhammed Şiya Sudani’nin Irak Başbakanlığına gelmesinden sonra ilk kez 22 Kasım’da Bağdat’ı ziyaret etmişti.

İkilinin görüşmesinde ulusal tutuma ve ülkedeki yaşam şartlarının iyileştirilmesine vurgu yapılmıştı.

Sudani, Kürdistan Bölgesi’yle olan sorunların çözümünde anayasaya bağlı kalacaklarını söylemişti.

Neçirvan Barzani de çözümü esas alan karşılıklı anlayışın hakim olduğu bir dil vurgusu yapmıitı.

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