Kürdistan Bölgesi Hükümeti heyeti Bağdat’a gidiyor

ERBİL (K24)

Hükümet Sözcüsü Cotyar Adil yaptığı açıklamada, Başbakan Mesrur Barzani’nin talimatıyla bugün bir hükümet heyetinin Bağdat’a giderek görüşmelerde bulunacağını söyledi.

Cotyar Adil, heyetin; Erbil ile Bağdat arasındaki sorunların çözümü, 140. Madde, petrol ve gaz dosyası, Kürdistan Bölgesi’nin federal kurumlardaki katılım payı, Peşmerge’nin anayasal hak ve ödenekleri gibi konuları muhataplarıyla görüşeceğini belirtti.

Heyette; Maliye Bakanı Awat Şeyh Cenab, Doğal Kaynaklar Bakan Vekili Kemal Muhammed Salih, Planlama Bakanı Dara Reşid, Bakanlar Kurulu Divanı Başkanı Omed Sebah, Bakanlar Kurulu Sekreteri Amanc Rehim, Koordinasyon ve İzleme Ofisi Başkanı Abdulhakim Xesro ile Hükümet Sözcüsü Cotyar Adil yer alıyor.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti, Irak’ta Muhammed Şiya Sudani başkanlığında kurulan yeni hükümetle ilk kez görüşmelere başlamış olacak.

Bugün Bağdat’a gidecek olan heyet ilk olarak Irak Maliye Bakanlığı yetkilileriyle bir araya gelerek 2023 bütçe yasa tasarısını görüşecek.