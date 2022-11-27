Motorine indirim geliyor
HABER MERKEZİ
Brent petrol fiyatlarındaki düşüş sebebiyle motorinde indirim bekleniyor. Pompa fiyatlarına yansıması beklenen değişikliğe göre, motorinin litresinde 82 kuruş indirim yapılacak.
Son olarak cuma gece yarısı 95 kuruşluk indirim gelen motorin, yeni haftaya da indirimli girecek.
İndirimli fiyat bu geceden itibaren geçerli olacak.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul Anadolu yakası bir litre benzin fiyatı: 20.17 TL
İstanbul Anadolu yakası motorin litre fiyatı: 23.91 TL
İstanbul Anadolu yakası LPG litre fiyatı: 10,46 TL
İstanbul Avrupa yakası bir litre benzin fiyatı: 20.16 TL
İstanbul Avrupa yakası motorin litre fiyatı: 23.89 TL
İstanbul Avrupa yakası LPG litre fiyatı: 10,82 TL