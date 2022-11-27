Ekonomi

Motorine indirim geliyor

Motorin grubunda 82 kuruşluk indirim yapılması bekleniyor
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türkiye motorin indirim

HABER MERKEZİ

Brent petrol fiyatlarındaki düşüş sebebiyle motorinde indirim bekleniyor. Pompa fiyatlarına yansıması beklenen değişikliğe göre, motorinin litresinde 82 kuruş indirim yapılacak.

Son olarak cuma gece yarısı 95 kuruşluk indirim gelen motorin, yeni haftaya da indirimli girecek.

İndirimli fiyat bu geceden itibaren geçerli olacak.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Anadolu yakası bir litre benzin fiyatı: 20.17 TL

İstanbul Anadolu yakası motorin litre fiyatı: 23.91 TL

İstanbul Anadolu yakası LPG litre fiyatı: 10,46 TL

İstanbul Avrupa yakası bir litre benzin fiyatı: 20.16 TL

İstanbul Avrupa yakası motorin litre fiyatı: 23.89 TL

İstanbul Avrupa yakası LPG litre fiyatı: 10,82 TL

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