Başbakan: Kürdistan Bölgesi her zaman istikrar faktörü olacaktır

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani bugün, ABD Temsilciler Meclisi üyeleri Elissa Slotkin, Colin Allred ve Katie Porter’den oluşan heyetle bir araya geldi.

ABD’nin Bağdat Büyükelçisi Alina L. Romanowski’nin de hazır bulunduğu görüşmede Kürdistan Bölgesi ile ABD ilişkilerinin geliştirilmesi, Irak ve bölgedeki son gelişmeler ile Irak ve Kürdistan Bölgesi’nin egemenlik ve güvenliğinin korunmasının önemi ele alındı.

ABD ile Kürdistan Bölgesi arasındaki güçlü ve özel ilişkilere vurguda bulunan konuk heyet, Irak’ta başarılı bir demokrasi tecrübesi olarak Kürdistan Bölgesi’ne olan desteklerini ifade etti. Heyet ayrıca, Kürdistan Bölgesi’ndeki inanç özgürlüğü ve birlikte yaşam kültüründen de övgüyle söz etti.

Başbakan Mesrur Barzani de ABD’nin daimi desteği için teşekkür ederek, Kürdistan Bölgesi’nin Irak ve bölgede her zaman istikrar ve huzur kaynağı olduğunu vurguladı. Başbakan, Irak hükümetinin, ülkedeki tüm bileşenlere hizmet etmesi için bir fırsat doğduğunu, anayasa ve hükümet programı çerçevesinde Kürdistan Bölgesi ile federal hükümet arasındaki sorunların çözülebileceğine işaret etti.

Görüşmede ayrıca 9. kabinenin yaptığı reformlar, Peşmerge Güçleri’nin birleştirilmesi, Kürdistani tarafların Kürdistan Bölgesi’nin anayasal haklarını savunması gibi konular da ele alındı.