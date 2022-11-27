Kosta Rika Japonya’yı mağlup ederek nefes aldı

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2022 Dünya Kupası E Grubu'nda Japonya ile Kosta Rika karşı karşıya geldi.

Ahmed bin Ali Stadyumu'ndaki mücadele düşük tempoya sahne oldu. Golsüz sona eren mücadelenin ilk yarısı şu ana kadar Katar Dünya Kupası'nda isabetli şuta sahne olmayan ilk karşılaşma oldu.

Mücadelenin ilk isabetli şutu 46. dakikada Japonya adına geldi.

Karşılaşmada eşitliği bozan taraf Kosta Rika oldu. 7-0'lık İspanya mağlubiyetinde rakip kaleye şut dahi gönderemeyen Orta Amerika ülkesi, Katar'daki ilk isabetli şutunda ağları buldu. 81. dakikada Keysher Fuller takımını öne geçiren isim oldu.

Kalan bölümde başka gol sesi çıkmadı ve Kosta Rika, Japonya'yı 1-0 mağlup etti.

Grubun son maçlarında 1 Aralık Perşembe günü Japonya - İspanya ve Kosta Rika - Almanya maçları oynanacak.